Feriado del 1 de mayo se mantiene el mismo día y no se trasladará, aclara Cohep

Tegucigalpa, Honduras.- El feriado nacional del 1 de mayo de 2026, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, deberá disfrutarse el mismo día y no será trasladado, según aclaró el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). A través de un comunicado, la organización empresarial indicó que esta fecha está contemplada en el artículo 339 del Código del Trabajo como feriado nacional obligatorio. Además, precisó que, conforme al Decreto Legislativo No. 50-2003, algunos feriados no se trasladan cuando coinciden con días laborales, entre ellos el 1 de mayo, por lo que debe respetarse en su fecha original.

El Cohep explicó que esta disposición aplica sin excepción para el presente año, por lo que los trabajadores deberán gozar el asueto el vierenes 1 de mayo. En el caso de empresas que, por la naturaleza de sus operaciones, requieran que sus empleados laboren ese día, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 340 del Código del Trabajo. Esto implica que los trabajadores que presten servicios durante el feriado deben recibir el pago equivalente al doble de su salario por la jornada ordinaria trabajada. El comunicado también señala que este derecho se mantiene sin perjuicio de otros beneficios, como el descanso compensatorio dentro de la semana.