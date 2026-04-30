Advierten multas de hasta 200 salarios mínimos por alzas injustificadas de precios de productos básicos

Tegucigalpa, Honduras.- Comerciantes que aumenten de forma arbitraria los precios de productos de consumo podrían enfrentar multas de hasta 200 salarios mínimos, según advirtieron autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico. El subsecretario de la institución, Fernando Fortín, aseguró que las inspecciones se han intensificado en lo que va del año, con operativos diarios en distintos puntos del país. “Estamos haciendo inspecciones diarias, no de fin de semana como se esperaba hacer. Este año llevamos ya más de 2,000 inspecciones, que representa más del 50% de inspecciones que se realizaron el año anterior”, explicó.

Las revisiones buscan verificar que los incrementos en precios estén debidamente justificados por los comerciantes, especialmente en productos de alta demanda. Según Fortín, los negocios deben demostrar técnicamente las razones detrás de cualquier aumento. “Si está bien sustentado no hay nada que hacer, más que reunirse con estos sectores para evitar que el impacto en la cadena de costos sea menor y no vaya directamente al consumidor”, indicó. Cuando no existe justificación, las autoridades aplican un proceso gradual de sanciones. El primer paso consiste en emitir una notificación para que el comerciante corrija la irregularidad en un plazo de 24 horas. Si el problema persiste tras la revisión, se procede a imponer multas económicas que varían según la gravedad del caso y la reincidencia.