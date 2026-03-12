  1. Inicio
Congreso Nacional debería crear una comisión de Defensa del Consumidor

La comisión propuesta por el exdiputado Ramón Carranza buscaría vigilar mercados, prevenir abusos y promover transparencia en los precios

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 10:13
Señaló que los precios han subido entre 500 y 700 lempiras en lo que va del año, influenciados por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente, y advirtió que en Honduras los precios suben cuando el mercado global aumenta, pero rara vez bajan.

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado Ramón Carranza Discua, considera que el Congreso Nacional debe crear una comisión de Defensa del Consumidor.

"Si la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras y ha aumentado entre 500 y 700 lempiras solo este año, en parte por el impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales, urge poner atención a lo que está pasando con los precios de los alimentos", detalló Carranza Discua.

Ante esa situación y debido al impacto "el Congreso Nacional debería considerar crear una Comisión de Defensa del Consumidor", destacó.

El objetivo de la comisión será: "vigilar los mercados, prevenir abusos y garantizar transparencia en la formación de precios, porque la experiencia en Honduras muestra algo preocupante: cuando los precios internacionales suben, los productos suben; pero cuando bajan, casi nunca regresan al mismo nivel", concluyó.

