Congreso Nacional debería crear una comisión de Defensa del Consumidor

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado Ramón Carranza Discua, considera que el Congreso Nacional debe crear una comisión de Defensa del Consumidor.

"Si la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras y ha aumentado entre 500 y 700 lempiras solo este año, en parte por el impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales, urge poner atención a lo que está pasando con los precios de los alimentos", detalló Carranza Discua.