Remesas a Honduras suben un 11,1 % a febrero y superan los $1, 800 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares a Honduras alcanzaron los 1.809,9 millones de dólares durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 11,1 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó este miércoles el Banco Central hondureño (BCH).

Según el reporte de la autoridad monetaria, la cifra acumulada en los dos primeros meses de este año supera en 181,7 millones de dólares a los 1.628,2 millones de dólares recibidos entre enero y febrero de 2025.

En febrero pasado, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron 939,1 millones de dólares, un 7,8 % más que los 870,8 millones enviados en enero.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, continúa siendo el principal país de origen de estos fondos, al aportar el 85 % del total recibido por la nación centroamericana, añadió.