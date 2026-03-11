Comisión del salario mínimo conocerá este viernes propuestas de ajuste para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión tripartita del salario mínimo 2026 se reúne en la capital este viernes por tercera ocasión para continuar las negociaciones. Después de los dos primeros encuentros, en donde se conocieron los estudios económicos y el informe del mercado laboral, la mesa de negociación tiene como punto de agenda conocer las propuestas de ajuste salarial de los representantes de las centrales obreras y del sector privado. Fuentes que participan en las negociaciones salariales confiaron a EL HERALDO que a lo interno de la mesa tripartita ha trascendido los porcentajes de las propuestas económicas. Agregan que los representantes de los trabajadores han planteado un ajuste al salario mínimo de 8.90% para 2026, sin embargo, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6.5% y 7%.

Se buscó la opinión de los representantes de ambas partes, no obstante, los delegados han decidido no brindar información, pero aseguraron que hay propuestas que han sido conocidas a lo interno de la comisión tripartita.

Ajuste salarial

Al desagregar esos porcentajes de las propuestas, las centrales obreras solicitan un incremento de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los empresarios ofrecen entre L910 y L980. El salario mínimo negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, en promedio, con un ajuste de 6.29% respecto a 2024 (L13,156.53 al mes).La principal variable económica utilizada en las negociaciones de la comisión tripartita es la inflación interanual y que, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 fue de 4.98%, mayor que el 3.88% de 2024.