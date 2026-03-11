  1. Inicio
  2. · Economía

Comisión del salario mínimo conocerá este viernes propuestas de ajuste para 2026

Las centrales obreras proponen en la comisión tripartita aumento de 8.90%; el sector privado ofrece ajuste entre 6.5% y 7%

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 00:00
Comisión del salario mínimo conocerá este viernes propuestas de ajuste para 2026

La comisión tripartita del salario mínimo se reúne este viernes en Tegucigalpa por tercera ocasión para continuar las negociaciones del ajuste salarial para 2026.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión tripartita del salario mínimo 2026 se reúne en la capital este viernes por tercera ocasión para continuar las negociaciones. Después de los dos primeros encuentros, en donde se conocieron los estudios económicos y el informe del mercado laboral, la mesa de negociación tiene como punto de agenda conocer las propuestas de ajuste salarial de los representantes de las centrales obreras y del sector privado.

Fuentes que participan en las negociaciones salariales confiaron a EL HERALDO que a lo interno de la mesa tripartita ha trascendido los porcentajes de las propuestas económicas. Agregan que los representantes de los trabajadores han planteado un ajuste al salario mínimo de 8.90% para 2026, sin embargo, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6.5% y 7%.

¿Cuáles son las propuestas económicas de ajustes al salario mínimo 2026?

Se buscó la opinión de los representantes de ambas partes, no obstante, los delegados han decidido no brindar información, pero aseguraron que hay propuestas que han sido conocidas a lo interno de la comisión tripartita.

Ajuste salarial

Al desagregar esos porcentajes de las propuestas, las centrales obreras solicitan un incremento de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los empresarios ofrecen entre L910 y L980.

El salario mínimo negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, en promedio, con un ajuste de 6.29% respecto a 2024 (L13,156.53 al mes).La principal variable económica utilizada en las negociaciones de la comisión tripartita es la inflación interanual y que, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 fue de 4.98%, mayor que el 3.88% de 2024.

Gobierno instala mesa para negociar el salario mínimo en 11 rubros

El ajuste mínimo al salario para 2026 será de 696.46 lempiras al mes, tomando como referencia la tasa de inflación de 4.98%. El incremento acordado en la mesa tripartita debe ser aplicado de manera retroactiva, o sea a partir del 1 de enero de 2026 y con una vigencia de 12 meses. De no haber consensos entre las partes, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Trabajo, deberá definir el ajuste salarial para 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias