Presentan proyecto de amnistía para Romeo Vásquez Velásquez y otros militares

La iniciativa fue introducida por los diputados Kilvett Bertrand y Luz Ernestina Mejía, del Partido Nacional y Liberal, quienes sostienen que los exmandos militares han sido víctimas de persecución política.

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados del Congreso Nacional presentaron este jueves un proyecto de ley para otorgar amnistía al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez , así como a los generales Carlos Puerto y Venancio Cervantes, quienes enfrentan procesos judiciales vinculados a los hechos ocurridos durante la crisis política de 2009.

“Eso no es justicia, eso es persecución”, afirmó Bertrand durante la presentación de la moción legislativa, al referirse a los procesos judiciales contra los exjefes militares.

La propuesta de ley busca conceder un beneficio legal que extinga las responsabilidades penales derivadas de las investigaciones relacionadas con la crisis política de 2009, cuando Manuel Zelaya Rosales fue separado de la Presidencia y Romeo Vásquez Velásquez se desempeñaba como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según los proponentes, el proyecto no solo beneficiaría a Vásquez Velásquez, sino también a otros militares y civiles investigados por su presunta vinculación con la muerte del joven Isy Obed Murillo, militante del Partido Libertad y Refundación, quien falleció durante las protestas registradas tras la crisis política.

Durante la jornada legislativa, integrantes del movimiento Defensores de la Democracia se presentaron en las instalaciones del Congreso para expresar su respaldo a la iniciativa y solicitar que el beneficio de amnistía se extienda a tres generales en condición de retiro y cuatro civiles que actualmente enfrentan procesos judiciales.

Los congresistas que impulsan la propuesta argumentaron que las acusaciones contra los militares se basaron en una “línea de mando” que, a su juicio, fue utilizada con fines políticos y no sustentada en responsabilidades penales individuales.

“Hoy hemos hecho esto como una búsqueda de justicia. Todos sabemos que Romeo Vásquez y otros generales fueron acusados injustamente”, sostuvo Bertrand, quien además vinculó los procesos judiciales con el papel que jugó el exjefe militar durante la crisis institucional de 2009.

Tras la presentación del proyecto, Jesús Vásquez, hijo del general Romeo Vásquez Velásquez, agradeció el respaldo de los diputados y de los colectivos que apoyan la iniciativa, al tiempo que pidió al Congreso que el decreto sea agendado y aprobado lo antes posible.