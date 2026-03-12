Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 13 de marzo

Las interrupciones iniciarán desde horas de la mañana y se extenderán por varias horas, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que duren las labores.

Según el reporte, los cortes afectarán sectores de los municipios de Cortés, Francisco Morazán y Santa Bárbara , donde las cuadrillas técnicas realizarán trabajos en líneas y equipos del sistema eléctrico.

Tegucigalpa, Honduras. - La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía por mantenimiento del servicio eléctrico para este viernes 13 de marzo en varios sectores de la zona norte de Honduras y la capital.

Distrito Central de 12:00 A.M. A 02:00 A.M. Subestación: La Cañada

Suzuki Nuevo Mundo, Bodegas Premier Business Park, Residencial Alcazar, Bodegas Complejo Coalsa, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Res. Venecia, Intercontinental School, Corporación Hernandez, Maya TV, Altos de La Venecia, Residencial París, Fábrica de Lácteos Sula, Residencial Portales, Polaris, Plazatec, Maquilas Res. Honduras, Residencial Honduras, Unitec, Altia Business Park, Los Pinos Sector A y B, Residencial Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, Residencial El Tablón, Aldea El Suntule, parte de la Montaña de Azacualpa, y zonas aledañas.

Col. Víctor F. Ardón, Garsol, Maderas de Olancho, Ciudad Jardín, Residencial Brene, Col. Bella Oriente, Estadio Emilio Larach, Instituto Técnico Honduras, Col. Guaymuras, Centro Comercial Villas del Sol y zonas aledañas.

Edificio Enee Subestación La Cañada, Pelsa, Recicladora de Cartón, Maknudo,Texaco Nuevo Mundo, Res. San Juan, Col. Villa Nueva, Feria del Agricultor, parte de col. Los Pinos, Aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, Carretera A Danlí hasta el Km. 9, Col. Jesús de la Buena Esperanza, Col. Mirador de Oriente, Residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, Desvío a Tatumbla y zonas aledañas.

Comayagüela, 07:00 A.M. A 02:00 P.M.

Desde Primera Avenida a Novena Avenida, entre novena y 23 calle, Bo. La Bolsa (Zona Industrial), Bo. Guacerique, parte de barrio Bella Vista, Perpetuo Socorro, Asilo de Ancianos María Eugenia, Umaps (1era. Avenida), Hospital San Jorge, Insep, Medicasa, El Obelisco, Estado Mayor FFAA, Instituto Jesús Aguilar Paz, Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, Mercado Mamachepa, Iglesia El Calvario, Escuela Santos Guardiola, Banadesa, Antiguo Anexo del BCH, Sede del Partido Nacional, Villa Adela, Col Rodríguez, Despensa Familiar Villa Adela, Centro de Salud Villa Adela, y zonas aledañas.

Distrito Central 07:00 A.M A 02:00 P.M.

Col. Santa Fe, Col. Torocagua, Col. La Haya, Col. Iberia, Mayangle, Renacimiento School, Vegas del Country, Col. Divanna, Col. Primavera, Hollywood, El Country Club, Pacasa, Fercons El Country, Monseñor Fiallos, Bombas de Agua Las Canteras (Umaps), parte del Bo. Perpetuo Socorro, Bo. Lempira, Col. Centro Américana, Col. Bendeck, Lomas del Country, Bo. San Juan de Dios y zonas aledañas.

San Pedro Sula 8:00 A.M. A 3:00 P.M.



Col. Villa Asturias I y II, Fundación Mhotivo, Inversiones Palmarosa, Caobas de Honduras, Res. Valle Escondido, Res. El Paraíso, Panadería Jerusalén, Universidad Pedagógica Nacional.

San José de Colinas, Santa 08:00 A.M A 02:00 P.M.

San José De Colinas (San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchia, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco Del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote), San Luis (Llamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpúles, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules.