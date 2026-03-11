La animación en los Oscar: una terna entre “Zootopia 2” y K-Pop: Demon Hunters

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando se apagan las luces de la sala y la pantalla comienza a brillar, no importa la edad: la animación vuelve a recordarnos que el cine también es imaginación sin límites.

A pocos días para la ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la categoría de Mejor película animada se perfila como una de las más diversas y comentadas.

Entre las favoritas figura K-Pop Demon Hunters, que llegó rompiendo moldes desde su estreno: tras su lanzamiento en Netflix en junio de 2025 se convirtió en la cinta animada más vista en la historia de la plataforma, con más de 500 millones de visualizaciones, superando a todos los títulos originales previos.

Su impacto también traspasó la pantalla y llegó al mundo de la música, con el tema Golden colocándose entre los éxitos del momento en las listas globales.

Pero el furor de K-Pop Demon Hunters no se queda solo en cifras de streaming: la película ha dominado gran parte de la temporada de premios.