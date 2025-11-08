  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy

El fenómeno animado de Netflix se abre paso en los Grammy con cuatro nominaciones que reafirman el peso global del k-pop y su expansión narrativa

  • 08 de noviembre de 2025 a las 11:00
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
1 de 12

El universo del k-pop ha dado un nuevo salto en la industria musical con una producción que nadie esperaba. KPop Demon Hunters, la cinta animada de Netflix que fusiona acción, fantasía y cultura pop coreana, irrumpió en la lista de nominados a los Grammy con cuatro candidaturas.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
2 de 12

Entre ellas destaca Golden, interpretada por la banda ficticia Huntr/x —integrada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami—, que compite por el gramófono a Canción del año.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
3 de 12

Es la primera vez que un grupo femenino vinculado al k-pop, sea real o ficticio, alcanza una de las categorías principales de la Academia de la Grabación.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
4 de 12

El tema enfrentará a potentes rivales como Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick Lamar y SZA, Manchild de Sabrina Carpenter, Anxiety de Doechii, Windflower de Billie Eilish y APT. de Bruno Mars junto a Rosé.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
5 de 12

La ceremonia se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
6 de 12

Además de su inclusión en la terna central, KPop Demon Hunters suma nominaciones a Mejor interpretación pop de dúo o grupo, Mejor canción escrita para medios visuales y Mejor grabación remezclada, sellando así una irrupción inédita en el panorama occidental.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
7 de 12

Desde su estreno el 20 de junio, bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, la película se ha convertido en un fenómeno de audiencia.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
8 de 12

Con más de 236 millones de visualizaciones en Netflix, alcanzó el título de la producción animada más vista de la plataforma durante agosto.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
9 de 12

Su banda sonora tampoco ha pasado desapercibida.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
10 de 12

Según Billboard, Golden superó los 100 millones de reproducciones semanales a nivel global.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
11 de 12

Mientras el tema final del filme encabezó la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de escuchas, imponiéndose incluso a éxitos como Ordinary de Alex Warren y Jump de BLACKPINK.

 Foto: Cortesía | Netflix
¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy
12 de 12

Con estas cifras, la producción no solo confirma la expansión internacional del k-pop, sino su capacidad de reinventarse a través de formatos que trascienden lo estrictamente musical.

 Foto: Cortesía | Netflix
Cargar más fotos