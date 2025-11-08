¡Sorpresa de la temporada! KPop Demon Hunters hace historia en los Grammy

El universo del k-pop ha dado un nuevo salto en la industria musical con una producción que nadie esperaba. KPop Demon Hunters, la cinta animada de Netflix que fusiona acción, fantasía y cultura pop coreana, irrumpió en la lista de nominados a los Grammy con cuatro candidaturas.
Entre ellas destaca Golden, interpretada por la banda ficticia Huntr/x —integrada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami—, que compite por el gramófono a Canción del año.
Es la primera vez que un grupo femenino vinculado al k-pop, sea real o ficticio, alcanza una de las categorías principales de la Academia de la Grabación.
El tema enfrentará a potentes rivales como Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick Lamar y SZA, Manchild de Sabrina Carpenter, Anxiety de Doechii, Windflower de Billie Eilish y APT. de Bruno Mars junto a Rosé.
La ceremonia se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.
Además de su inclusión en la terna central, KPop Demon Hunters suma nominaciones a Mejor interpretación pop de dúo o grupo, Mejor canción escrita para medios visuales y Mejor grabación remezclada, sellando así una irrupción inédita en el panorama occidental.
Desde su estreno el 20 de junio, bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, la película se ha convertido en un fenómeno de audiencia.
Con más de 236 millones de visualizaciones en Netflix, alcanzó el título de la producción animada más vista de la plataforma durante agosto.
Su banda sonora tampoco ha pasado desapercibida.
Según Billboard, Golden superó los 100 millones de reproducciones semanales a nivel global.
Mientras el tema final del filme encabezó la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de escuchas, imponiéndose incluso a éxitos como Ordinary de Alex Warren y Jump de BLACKPINK.
Con estas cifras, la producción no solo confirma la expansión internacional del k-pop, sino su capacidad de reinventarse a través de formatos que trascienden lo estrictamente musical.