"Zootopia 2", reina de la taquilla animada, llega al streaming en esta plataforma

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de conquistar la taquilla y despertar la nostalgia de los fans de la primera película, "Zootopia 2" da el salto al streaming.
La nueva aventura animada puede verse desde hoy 11 de marzo de 2026 en la plataforma Disney+, ampliando el alcance de una de las franquicias animadas más queridas de la última década.
La historia retoma las andanzas de la optimista coneja policía Judy Hopps y del astuto zorro Nick Wilde, quienes vuelven a unir fuerzas para enfrentar un nuevo caso que amenaza el equilibrio de la diversa ciudad de Zootopia.
Al igual que la primera entrega, la secuela mezcla humor, acción y un mensaje sobre la convivencia entre diferentes especies.
La película llega al catálogo de Disney+ tras su estreno en salas a finales de 2025, siguiendo la estrategia habitual del estudio de llevar sus grandes producciones a streaming unos meses después de su recorrido en cines.
Este modelo ha permitido que títulos recientes de Disney amplíen su audiencia una vez superada la etapa en la pantalla grande.
El regreso al universo de "Zootopia" también representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran la historia iniciada con "Zootopia" (2016), una cinta que ganó el premio de la Academia a Mejor película animada y que se convirtió en un fenómeno global.
Ahora, con su llegada al streaming, "Zootopia 2" busca repetir el éxito, ofreciendo otra dosis de aventura, misterio y diversión para toda la familia desde la comodidad del hogar.
¿Ganará la estatuilla?
Además de su llegada al streaming, "Zootopia 2" también mantiene presencia en la actual temporada de premios.
La cinta figura entre las nominadas a Mejor película animada en la carrera por los Oscar, y el resultado se conocerá este domingo durante la ceremonia de premiación, donde competirá con otras producciones destacadas del año en la categoría.