"Zootopia 2", reina de la taquilla animada, llega al streaming en esta plataforma

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de conquistar la taquilla y despertar la nostalgia de los fans de la primera película, "Zootopia 2" da el salto al streaming.

La nueva aventura animada puede verse desde hoy 11 de marzo de 2026 en la plataforma Disney+, ampliando el alcance de una de las franquicias animadas más queridas de la última década.

La historia retoma las andanzas de la optimista coneja policía Judy Hopps y del astuto zorro Nick Wilde, quienes vuelven a unir fuerzas para enfrentar un nuevo caso que amenaza el equilibrio de la diversa ciudad de Zootopia.

Al igual que la primera entrega, la secuela mezcla humor, acción y un mensaje sobre la convivencia entre diferentes especies.

La película llega al catálogo de Disney+ tras su estreno en salas a finales de 2025, siguiendo la estrategia habitual del estudio de llevar sus grandes producciones a streaming unos meses después de su recorrido en cines.