"Zootopia 2" con huella latina: Daniela Restrepo y su sello en el film de Disney

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada de "Zootopia 2" a las salas de cine ha reavivado el entusiasmo por la historia de Judy Hopps, Nick Wilde y una ciudad donde animales de todas las especies conviven con ingenio y humor. Detrás de la magia de esta secuela se encuentra un equipo de cientos de profesionales, entre ellos Daniela Restrepo, una animadora colombiana que contribuyó a afinar detalles de los personajes con su talento, pasión y creatividad. Para Restrepo, participar en un proyecto de esta magnitud —después de haber colaborado previamente en "Moana 2"— ha sido un hito profesional y personal. La secuela le permitió enriquecer su perspectiva sobre la animación y reforzar su identidad como profesional latina en la industria.

La talentosa colombiana confesó en entrevista con EL HERALDO que trabajar en "Zootopia 2" fue “demasiado divertido” y que perfeccionar a Nick Wilde, su personaje favorito, le brindó un aprendizaje profundo sobre la evolución de los personajes y del equipo creativo.

Además de los desafíos técnicos, Restrepo resaltó la relevancia del trabajo en conjunto: cada detalle, por mínimo que sea, se discute y se perfecciona con otros departamentos. Su perspectiva, recogida en la siguiente entrevista, ofrece una mirada privilegiada al proceso creativo del film. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en una película tan esperada por el público? Fue demasiado divertida. No tuve la oportunidad de trabajar en la primera, pero estoy supercontenta de haber logrado trabajar en esta segunda. Ya amaba a los personajes y los amo aún más; Nick es lo mejor y los personajes nuevos son superdivertidos y auténticos. Fue en serio demasiado genial ayudar a continuar esta historia. La película tiene personajes muy diversos y llenos de detalles minuciosos. ¿Hubo alguna escena que le resultara desafiante? Sí, hubo varias. Especialmente las que tenían personajes en vehículos y con mucho movimiento de pelo. Manejar personajes con pelos largos y cortos, moviéndose a distintas velocidades y con viento en el pelaje fue un desafío bastante interesante. Al ver el resultado final en pantalla, ¿qué momento o personaje la deja más orgullosa? Definitivamente Nick. Luego sigue Flash, pero fue muy genial darle vida a Nick con todos los pequeños detalles. En esta secuela Nick crece y siento que crecí con él un montón.

Trabajar en este tipo de proyectos requiere coordinación con muchos departamentos. ¿Cómo fue colaborar con ellos? Una película no la hace una sola persona, la hacemos cientos. La clave es la comunicación entre departamentos. Mi equipo es de VFX y trabajamos estrechamente con animación e iluminación. Cada detalle se discute: el color de un sombrero, cómo caen las sombras... le ponemos muchísimo amor a los detalles. ¿Qué significa para usted ser latina en un estudio de animación reconocido a nivel mundial? Es un orgullo ser reconocida como latina en mi espacio de trabajo. Me gusta dejar en alto el nombre y el trabajo de los latinos, mostrar que tenemos mucho talento y hacemos las cosas con toda la ficha. También le damos alma y ánimo, esa personalidad latina al trabajo.