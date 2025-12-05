Hondureña viralizada por votar dos veces asegura que su segundo voto fue anulado

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer que se viralizó el domingo 30 de noviembre por aparecer marcando dos papeletas municipales en el Distrito Central aseguró que el hecho fue producto de una confusión y que el voto duplicado quedó anulado e inscrito en el acta de incidencias de la mesa electoral.
La votante, identificada como Elsa Alvarenga, relató que recibió más papeletas de las correspondientes al momento de ejercer el sufragio. Indicó que, por la prisa y la emoción, no se percató de que tenía dos papeletas municipales hasta que salió de la urna para depositarlas.
"Yo por la emoción de votar por mi partido, solo me dedico a marcar y marcar las papeletas", expresó en declaraciones a HCH.
Según su versión, una integrante de la Junta Receptora de Votos le preguntó por qué llevaba dos papeletas iguales. Alvarenga respondió que así se las habían entregado. La mesa decidió anular el voto duplicado y registrarlo como incidencia. "No hubo ninguna intención de votar dos veces", afirmó.
La ciudadana explicó que, tras notar la irregularidad, solicitó a un custodio que acudiera al aula para que el hecho quedara asentado formalmente. Señaló que su intención era evitar malinterpretaciones y dejar constancia del error.
El caso generó debate luego de que ella subiera el video que la mostraba marcando dos veces por el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya.
En la grabación se observa que dentro de la urna tenía cuatro papeletas: presidencial, diputados y dos municipales, lo cual constituye una irregularidad. Además, se filmó en el interior de la urna y estaba acompañada de una menor, acciones prohibidas por la normativa electoral.
El episodio ocurrió durante las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que los hondureños eligieron autoridades para el período 2026-2030.
En el nivel municipal del Distrito Central, los resultados preliminares de este viernes 05 de diciembre a las 1:10 p.m., del Consejo Nacional Electoral, con un avance del 90.58% de actas, colocan a Jorge Aldana (Libre) con 142,963 votos (37.94%), seguido por Juan Diego Zelaya (PN) con 141,966.