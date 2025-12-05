Hondureña viralizada por votar dos veces asegura que su segundo voto fue anulado

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer que se viralizó el domingo 30 de noviembre por aparecer marcando dos papeletas municipales en el Distrito Central aseguró que el hecho fue producto de una confusión y que el voto duplicado quedó anulado e inscrito en el acta de incidencias de la mesa electoral.

La votante, identificada como Elsa Alvarenga, relató que recibió más papeletas de las correspondientes al momento de ejercer el sufragio. Indicó que, por la prisa y la emoción, no se percató de que tenía dos papeletas municipales hasta que salió de la urna para depositarlas.

"Yo por la emoción de votar por mi partido, solo me dedico a marcar y marcar las papeletas", expresó en declaraciones a HCH.

Según su versión, una integrante de la Junta Receptora de Votos le preguntó por qué llevaba dos papeletas iguales. Alvarenga respondió que así se las habían entregado. La mesa decidió anular el voto duplicado y registrarlo como incidencia. "No hubo ninguna intención de votar dos veces", afirmó.