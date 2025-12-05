  1. Inicio
  2. · Economía

¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Algunos refinados del petróleo subirán este lunes, mientras que otros disminuirán menos de un lempira. Conozca aquí cuáles serán las variaciones

  • 05 de diciembre de 2025 a las 16:18
¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Algunos combustibles bajarán de precio, como el queroseno y la gasolina regular. Sin embargo, el diésel y la gasolina superior subirán.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para la segunda semana de diciembre los combustibles experimentarán variaciones mixtas, donde unos tendrán alzas y otros rebajas.

De 89 centavos será la disminución autorizada para el queroseno que pasará a costar 79.44 lempiras por galón, informó la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior ha experimentado 26 aumentos hasta septiembre 2025

La gasolina regular es otro de los refinados del petróleo que reducirá su valor en 44 centavos, por lo que se adquirirá a 95.13 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.

La tendencia alcista para el diésel se mantendrá por quinta semana con un precio en bomba de 91.22 lempiras, reflejando un incremento de nueve centavos.

La gasolina superior de 95 octanos también se encarecerá 10 centavos y se venderá a 103.43 lempiras.

En el caso del galón de Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular, los capitalinos pagarán 44.75 lempiras, es decir 12 centavos más.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias