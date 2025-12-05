¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

De 89 centavos será la disminución autorizada para el queroseno que pasará a costar 79.44 lempiras por galón, informó la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía ( Sen ).

Tegucigalpa, Honduras.- Para la segunda semana de diciembre los combustibles experimentarán variaciones mixtas, donde unos tendrán alzas y otros rebajas.

La gasolina regular es otro de los refinados del petróleo que reducirá su valor en 44 centavos, por lo que se adquirirá a 95.13 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.

La tendencia alcista para el diésel se mantendrá por quinta semana con un precio en bomba de 91.22 lempiras, reflejando un incremento de nueve centavos.

La gasolina superior de 95 octanos también se encarecerá 10 centavos y se venderá a 103.43 lempiras.

En el caso del galón de Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular, los capitalinos pagarán 44.75 lempiras, es decir 12 centavos más.