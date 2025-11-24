El queroseno ha experimentado 11 incrementos que sumaron L5.52 por galón

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el pasado 15 de septiembre hay un refinado del petróleo que ha mantenido la tendencia alcista, contabilizando 11 semanas de encarecimiento.

Se trata del queroseno o gas doméstico, combustible que se cotiza a 80.58 lempiras en las estaciones de servicio de la capital del territorio hondureño, constató EL HERALDO.

Un incremento de 5.52 lempiras por galón sumó este refinado del petróleo hasta el cuarto y último septenario de noviembre.

Al mismo período de 2024 el referido carburante se encontraba a 72.06 lempiras, por lo que hay una diferencia por galón de 8.52 lempiras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sen), de tan solo el 7% es la proporción de uso del queroseno para cocción de alimentos en las familias catrachas comparado con el 93% que representa el Gas Licuado Propano (GLP) doméstico.

Sin embargo, los constantes aumentos han implicado un impacto en las finanzas de consumidores que emplean estufas de gas para preparar sus comidas.

EL HERALDO revisó con base a datos oficiales que en 11 de los 18 departamentos se consumieron 3,438.4 barriles de queroseno en septiembre de este año, siendo Francisco Morazán y Cortés donde más se adquirió el producto.