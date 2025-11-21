¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de un lempira incrementarán la mayoría de los combustibles a partir de este lunes, implicando un impacto en las finanzas de los consumidores.

La Secretaría de Energía (Sen) mediante la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) anunció la nueva estructura de precios de los refinados del petróleo vigente para la última semana de noviembre.

El diésel experimentará un considerable aumento y en la capital del territorio hondureño será de 1.44 lempiras, por lo que tendrá un valor en bomba de 90.38 lempiras por galón.