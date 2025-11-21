¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de un lempira incrementarán la mayoría de los combustibles a partir de este lunes, implicando un impacto en las finanzas de los consumidores.
La Secretaría de Energía (Sen) mediante la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) anunció la nueva estructura de precios de los refinados del petróleo vigente para la última semana de noviembre.
El diésel experimentará un considerable aumento y en la capital del territorio hondureño será de 1.44 lempiras, por lo que tendrá un valor en bomba de 90.38 lempiras por galón.
A 80.58 lempiras se cotizará el queroseno al ascender 1.38 lempiras en las estaciones de servicio.
Otro de los carburantes que sufrirá encarecimiento a causa de las alzas es la gasolina superior de 95 octanos, que se elevará 1.11 lempiras el galón y pasará a costar 103.21 lempiras.
La gasolina regular se comprará a 87 centavos adicionales, por lo que su costo final será de 95.68 lempiras.
Para quienes hacen uso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular en sus automotores lo obtendrán a 44.79 lempiras por galón al subir 17 centavos.