¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Entre L0.17 y L1.44 aumentarán los refinados del petróleo, conservando la tendencia alcista para la última semana de noviembre

  • 21 de noviembre de 2025 a las 13:44
A 80.58 lempiras se cotizará el queroseno al ascender 1.38 lempiras en las estaciones de servicio.

Tegucigalpa, Honduras.- Más de un lempira incrementarán la mayoría de los combustibles a partir de este lunes, implicando un impacto en las finanzas de los consumidores.

La Secretaría de Energía (Sen) mediante la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) anunció la nueva estructura de precios de los refinados del petróleo vigente para la última semana de noviembre.

El diésel experimentará un considerable aumento y en la capital del territorio hondureño será de 1.44 lempiras, por lo que tendrá un valor en bomba de 90.38 lempiras por galón.

A 80.58 lempiras se cotizará el queroseno al ascender 1.38 lempiras en las estaciones de servicio.

Otro de los carburantes que sufrirá encarecimiento a causa de las alzas es la gasolina superior de 95 octanos, que se elevará 1.11 lempiras el galón y pasará a costar 103.21 lempiras.

La gasolina regular se comprará a 87 centavos adicionales, por lo que su costo final será de 95.68 lempiras.

Para quienes hacen uso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular en sus automotores lo obtendrán a 44.79 lempiras por galón al subir 17 centavos.

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

