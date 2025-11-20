Siete instituciones erogaron casi toda asignación presupuestaria 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Del total de las instituciones públicas, siete de estas erogaron casi la totalidad de la asignación presupuestaria del presente ejercicio fiscal.

En la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), EL HERALDO revisó que entre estas entidades figura la Secretaría de Turismo que de 305.9 millones de lempiras ejecutó 303.3 millones de lempiras hasta este jueves, es decir un 99.1%.

A la Procuraduría General de la República (PGR) se le otorgaron 322.5 millones de lempiras inicialmente, pero fue objeto de una ampliación de 106.9 millones de lempiras, por lo que de L429.4 millones ha tenido egresos del 95.5%, en específico 410.2 millones de lempiras.

De L324.3 millones a L3,289.3 millones pasó la partida presupuestaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la que ha gastado 3,130.8 millones de lempiras (95.2%).

El Congreso Nacional que se ha mantenido en inactividad reporta una ejecución del 91.7% de 1,523.3 millones de lempiras, por lo que su erogación sumó L1,396.4 millones.

El 100% de su presupuesto solo lo ha erogado la Presidencia de la República, sin que recibiera una extensión de fondos.