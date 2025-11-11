En un 60% se encuentra estancada la inversión pública 2025 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A la lenta ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP) se suma la falta de avances en lo productivo y social a 49 días para que finalice el presente ejercicio fiscal.

De 82,527.39 millones de lempiras vigentes en el instrumento de planificación se gastaron hasta este martes 53,307.81 millones de lempiras equivalente al 64.6%, constató EL HERALDO con base a información publicada por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Analistas en materia económica consultados por este rotativo coincidieron que los resultados reflejan un estancamiento de la inversión, incluso en pleno año electoral.

Para el 2025 se aprobaron 97,650.1 millones de lempiras para el PIP, de los que L58,830.29 millones se destinarían a inversión social, mientras que para inversión productiva L28,816.67 millones.

El monto del referido programa representó el 22.7% del Presupuesto General de la República de este año -que ascendió a 430,907.8 millones de lempiras- y el 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al segundo trimestre de 2025 la inversión pública alcanzó los 82,364.5 millones de lempiras, pero tan solo se había ejecutado el 33.5% equivalente a L27,587.8 millones.

“El presupuesto vigente (del PIP) es menor al aprobado debido a que está pendiente incorporar al presupuesto la cantidad de L15,285.6 millones para proyectos de inversión productiva, ya que los mismos están en proceso de cumplimiento de condiciones para ser trasladados de un programa a proyectos, ya sean nuevos financiamientos o de arrastre”, justificó Finanzas.