Blindado el CLE en Infop, tras disturbios de colectivos en la madrugada

Decenas de militares permanecen apostados en las afueras del Infop para prevenir disturbios postelectorales, tras las recientes protestas registradas en el lugar
  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 11:59
Decenas de elementos de la Policía Militar (PM) custodian las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se realizará el escrutinio especial.

Foto: Marvin Salgado
El Infop ha sido terreno de múltiples protestas en los últimos días. Militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal (PL) han realizado una serie de plantones para exigir un conteo voto por voto.

Foto: Marvin Salgado
El pasado lunes, 15 de diciembre, colectivos de Libre incluso quemaron llantas como medida de presión contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: Marvin Salgado
En consecuencia, decenas de militares se desplegaron hasta el lugar para custodiar las instalaciones, personal del CNE y representantes de los partidos políticos, que se mantienen dentro del Infop a la espera de que inicie el escrutinio especial.

Foto: Marvin Salgado
El ingreso a las instalaciones se mantiene sumamente limitado, solo las personas autorizadas por las autoridades tienen acceso completo al lugar.

Foto: Marvin Salgado
Cabe destacar que, este martes 16 de diciembre, colectivos de Libre permanecen afuera del INFOP exigiendo múltiples cosas relacionadas con el proceso electoral.

Foto: Marvin Salgado
"Fuera Cossette" y "el que no salte es cachureco", son parte de los gritos que se escuchan en la escena.

Foto: Marvin Salgado
Mientras tanto, los militares se aseguran de que el plantón no traspase los límites permitidos por la ley.

Foto: Marvin Salgado
Figuras políticas importantes como la diputada liberal, Iroshka Elvir, y el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, han convocado algunas de las movilizaciones que se han reflejado en el lugar.

 Foto: Marvin Salgado
El actual alcalde Jorge Aldana, quien busca la reelección, también se mantiene con una carpa en el INFOP para exigir el proceso electoral concluya de forma transparente.

Foto: Marvin Salgado
