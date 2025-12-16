Blindado el CLE en Infop, tras disturbios de colectivos en la madrugada

Decenas de elementos de la Policía Militar (PM) custodian las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se realizará el escrutinio especial.
El Infop ha sido terreno de múltiples protestas en los últimos días. Militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal (PL) han realizado una serie de plantones para exigir un conteo voto por voto.
El pasado lunes, 15 de diciembre, colectivos de Libre incluso quemaron llantas como medida de presión contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En consecuencia, decenas de militares se desplegaron hasta el lugar para custodiar las instalaciones, personal del CNE y representantes de los partidos políticos, que se mantienen dentro del Infop a la espera de que inicie el escrutinio especial.
El ingreso a las instalaciones se mantiene sumamente limitado, solo las personas autorizadas por las autoridades tienen acceso completo al lugar.
Cabe destacar que, este martes 16 de diciembre, colectivos de Libre permanecen afuera del INFOP exigiendo múltiples cosas relacionadas con el proceso electoral.
"Fuera Cossette" y "el que no salte es cachureco", son parte de los gritos que se escuchan en la escena.
Mientras tanto, los militares se aseguran de que el plantón no traspase los límites permitidos por la ley.
Figuras políticas importantes como la diputada liberal, Iroshka Elvir, y el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, han convocado algunas de las movilizaciones que se han reflejado en el lugar.
El actual alcalde Jorge Aldana, quien busca la reelección, también se mantiene con una carpa en el INFOP para exigir el proceso electoral concluya de forma transparente.