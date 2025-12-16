MP revela transcripción de supuestos audios sobre expresidente: “Este arroz ya se coció"

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) compartió la transcripción de supuestos audios que involucran a un expresidente de Honduras pidiendo que no se realice el recuento voto por voto en las elecciones generales. El 15 de diciembre, la Fiscalía informó que había recibido un nuevo audio sobre un expresidente que gobernó en la última década y donde brindaba instrucciones para no aceptar el escrutinio voto por voto.

Sin brindar el nombre del expresidente, el MP hizo pública la transcripción y en parte del documento se asegura que el expresidente busca asilo. Diversos sectores dudaron de la veracidad del Ministerio Público, dirigido por Johel Zelaya y ungido por Libertad y Refundación (Libre) en noviembre de 2023.

Comunicado íntegro del Ministerio Público:

El Ministerio Público informa a la población hondureña lo siguiente: 1. Ante los recientes acontecimientos suscitados en el país, y en el marco de su mandato constitucional de defender los intereses generales de la sociedad y proteger el bien jurídico fundamental de la democracia, el Ministerio Público informa que, a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), ha recibido nuevos audios vinculados a una Noticia Criminal relacionada con el proceso electoral, cuya existencia fue informada mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial de X a las 5:57 de la tarde del lunes 15 de diciembre.

2. Esta comunicación tiene como fin informar de manera responsable a la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la estabilidad democrática del país. 3. Los audios y sus respectivas transcripciones: Audio 1 (transcripción): “En Honduras esto ya se entendió por más que quiera decir, este arroz ya se coció. En el proceso de 2021 nadie alegó nada porque tenía esa mujer ahí, pero en proceso de 2013 y 2017 siempre se cuestionó fraude y que a la alianza se le había hecho fraude, obviamente nadie va decir lo que pasó y en estos momentos ustedes tienen que armarse valor y decir exactamente lo mismo, en ambos procesos donde ellos pierden siempre hay fraude. Acepten el conteo menos el voto por voto, porque matemáticamente eso nunca se ha permitido”.

Audio 2 (transcripción): “Mi gran amigo, la reestructuración completa del gran Partido Nacional es lo que necesita. (...) nuestro gran amigo Contreras, yo a él lo conocí poco, porque en algún momento tuvimos una cercanía de negocios, pero lo poco conocí (...) cordiales saludos y fraternales abrazos, que cuando estemos en Honduras vamos a seguir reconstruyendo San Pedro Sula de la mano de los buenos liberales”. Audio 3 (transcripción): “La última institución en Honduras que puede garantizar los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Como alguien que ha sido víctima de la izquierda radical y de los grupos de izquierda, yo puedo decirle que están en las mejores manos, que es el amigo y compañero de lucha David Matamoros Batson. Otros temas los vamos a hablar después, por otros medios y por otra manera cuando hagamos una gran concentración de unificación cuando proclamemos a Nasry “Tito” Asfura como presidente.