Partido Liberal desautoriza a Iroshka Elvir para designar representantes al escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), desautorizó a la diputada y esposa del candidato presidencial, Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, para convocar militantes a manifestaciones y designar representantes del partido en el escrutinio especial electoral.
El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, respaldó este martes la decisión del CCEPL y aseguró que el escrutinio especial debe iniciar a la brevedad, en respuesta a la demanda ciudadana de contar con resultados definitivos.
El congresista explicó en HCH que el Partido Liberal ya sostuvo una reunión interna en la que se adoptaron decisiones orientadas a garantizar el inicio del proceso y el posterior análisis de las impugnaciones que apruebe el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El legislador enfatizó que la designación de los delegados liberales ante el escrutinio especial es una atribución exclusiva de la autoridad partidaria y no de terceros. Añadió que los representantes deberán velar por la correcta defensa del voto, independientemente de los intereses de candidatos específicos.
"Se debe respetar exactamente lo que el pueblo decidió en las urnas", señaló Lara, al cuestionar que, a más de dos semanas de celebrados los comicios, aún no exista un resultado oficial, situación que contrastó con procesos electorales en otros países.
El pronunciamiento ocurre luego de que Iroshka Elvir, convocó el lunes 15 de diciembre a una manifestación frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para exigir un conteo "voto por voto", al denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral.
Desde el Partido Liberal, sectores de la dirigencia han advertido que estas acciones se apartan de la línea institucional del partido y podrían generar confusión sobre la postura oficial frente al proceso de escrutinio.