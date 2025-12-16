Partido Liberal desautoriza a Iroshka Elvir para designar representantes al escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), desautorizó a la diputada y esposa del candidato presidencial, Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, para convocar militantes a manifestaciones y designar representantes del partido en el escrutinio especial electoral.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, respaldó este martes la decisión del CCEPL y aseguró que el escrutinio especial debe iniciar a la brevedad, en respuesta a la demanda ciudadana de contar con resultados definitivos.

El congresista explicó en HCH que el Partido Liberal ya sostuvo una reunión interna en la que se adoptaron decisiones orientadas a garantizar el inicio del proceso y el posterior análisis de las impugnaciones que apruebe el Consejo Nacional Electoral (CNE).