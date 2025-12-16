"Honduras no quiere a los Zelaya ni al socialismo de Libre": María Salazar tras denuncia de Castro

Washington, Estados Unidos.- Con un clima electoral tenso y diversas reacciones tras la denuncia hecha por la presidenta Xiomara Castro, así amaneció Honduras este martes 16 de diciembre. La mandataria hondureña denunció que se está gestando un "golpe de Estado" en contra de su gobierno, lo que ha generado reacciones tanto de la oposición como de funcionarios que se han manifestado a su favor. Sin embargo, las opiniones han trascendido el ámbito nacional. La congresista republicana María Elvira Salazar se pronunció a través de su cuenta de X, asegurando que "el pueblo hondureño ya habló, y su mensaje fue claro y contundente". "Honduras no quiere a los Zelaya ni al socialismo de Libre. La voluntad popular se expresó en las urnas y debe ser respetada", posteó la presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos.

La congresista afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya cuenta con las actas y que "lo único que corresponde ahora es esperar el conteo riguroso". Salazar llamó a que el conteo se realice de forma transparente para "evitar el caos" y advirtió que no debe existir ningún tipo de manipulación. Además, advirtió que "desconocer el resultado sería un ataque directo a la democracia". A través de su cuenta de X, la presidenta de Honduras llamó a los colectivos a manifestarse en Tegucigalpa y denunció: "Al pueblo hondureño: informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno".

Escrutinio especial

Desde el pasado fin de semana, el CNE tenía previsto realizar el escrutinio especial que permitirá la revisión de más de 2,700 actas con inconsistencias. Las disputas internas en el ente electoral, entre los consejeros Marlon Ochoa, Cossette López y Ana Paola Hall, han retrasado el proceso. A esto se suman las protestas realizadas por colectivos, que también han provocado atrasos.