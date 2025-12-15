Disturbios siguen atrasando el escrutinio especial: momento en que atacan a representantes del PN

Tegucigalpa, Honduras.- Efectivos militares tuvieron que intervenir en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde continúan registrándose disturbios que impiden el inicio del escrutinio especial, en el que se revisarán más de 2.700 actas con inconsistencias. Según denunció la consejera Cossette López, militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal han mostrado resistencia a formar parte de las Juntas Especiales del proceso.

Este lunes el procedimiento tampoco pudo avanzar, debido a que un grupo de personas, que según testigos pertenece a Libre y Partido Liberal, llegó al CLE ubicado en el Centro de Formación Profesional (Infop), donde comenzaron a gritar e incluso a atacar la carpa del Partido Nacional.

En los videos que circulan se observa a los militantes profiriendo palabras ofensivas y, minutos después, lanzando piedras contra la carpa del Partido Nacional. Sillas y mesas cayeron al suelo, mientras algunos de los presentes utilizaron las mesas como escudos para protegerse de las agresiones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pasado fin de semana estaba previsto que iniciara el escrutinio especial, una etapa decisiva que definirá quién será el sucesor de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el proceso no comenzó debido a diversos inconvenientes. Ana Paola Hall y Cossette López denunciaron que Marlon Ochoa estaría retrasando el desarrollo del escrutinio.