“No sea irresponsable, haga su salida elegante”: María Antonieta a Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Una denuncia sin fundamentos realizó la presidenta Xiomara Castro, según la diputada y candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía.
La diputada nacionalista se refirió a la denuncia hecha por Xiomara Castro en horas de la madrugada de este martes 16 de diciembre, cuando la mandataria llamó a los colectivos a protestar en medio de los conflictos existentes por los resultados electorales.
Xiomara Castro denunció que se está orquestando un "golpe de Estado" en contra de su gobierno, lo que ha sido duramente cuestionado por la oposición, que asegura que se trata de una excusa para no abandonar el cargo.
"Doña Xiomara tiene que hacer su salida adelante; ya hizo las del pato, pero las hizo en la entrada y la salida", dijo Mejía.
La diputada le exigió a Castro "salir elegantemente" de la Presidencia, al señalar que "el pueblo hondureño el 30 de noviembre les dio una estocada final".
Mejía recriminó que los hondureños ya no la "quieren ver en Casa Presidencial" y le solicitó a la presidenta "no prestarse" al juego de Manuel Zelaya.
"No se preste al juego de su esposo; aquí lo que tiene que respetar usted es lo que dijo el pueblo en las urnas. Le dio finalización al ciclo de su gobierno y usted elegantemente tiene que aceptar la disposición del pueblo hondureño", dijo Mejía.
La diputada le recordó a Castro que "hay recursos en la Constitución de Honduras para ese tipo de acusaciones que usted ha hecho, sin pruebas infundadas, pero ya sabemos que es el guion del fiscal (Johel Zelaya) y que quiere también torpedear el conteo. No lo haga, no sea irresponsable, haga su salida elegante".