“No sea irresponsable, haga su salida elegante”: María Antonieta a Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Una denuncia sin fundamentos realizó la presidenta Xiomara Castro, según la diputada y candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía.

La diputada nacionalista se refirió a la denuncia hecha por Xiomara Castro en horas de la madrugada de este martes 16 de diciembre, cuando la mandataria llamó a los colectivos a protestar en medio de los conflictos existentes por los resultados electorales.

Xiomara Castro denunció que se está orquestando un "golpe de Estado" en contra de su gobierno, lo que ha sido duramente cuestionado por la oposición, que asegura que se trata de una excusa para no abandonar el cargo.