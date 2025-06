Solo el 29.3% del Programa de Inversión Pública 2025 ha sido ejecutado

Al sumar ambos montos de inversión pública resulta 21,199.4 millones de lempiras y los otros 2,847.3 millones de lempiras son de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) consistente en la inversión representada por la variación de activos fijos no financieros tanto privados como públicos.

“Lo que esperamos todos los sectores económicos que el presupuesto se pueda ejecutar de una manera eficiente, transparente; nuestro país necesita en el caso de la inversión pública si bien se han hecho grandes esfuerzos hay que rescatar el hecho de la inversión sobre todo en infraestructura vial, pero no nos podemos dormir y hay que continuar por el buen camino”, planteó a este rotativo el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández.

De su lado, el analista Martín Barahona, consideró que “no se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”.

El presupuesto de este año asciende a 434,769.8 millones de lempiras, un incremento de 3,862 millones, de los que se reporta una ejecución del 39.6% o 172,337.1 millones de lempiras.