Ni el 50% de asignación para inversión pública se ha ejecutado en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de Inversión Pública (PIP) para el presente ejercicio fiscal no solo refleja un incremento en lo presupuestado, sino que sigue siendo ejecutado de forma lenta y ni el 50% reporta a la fecha.

El economista Martín Barahona, manifestó a EL HERALDO que “no se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”.

La priorización de proyectos que brinden beneficios tanto a corto como mediano plazo a la población a través de la creación de fuentes de empleo y la ampliación de las oportunidades económicas, exhortó el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) en una de sus publicaciones relacionadas al Presupuesto 2024.

De su lado, la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, indicó que “va a ser como difícil poder ejecutar en debida forma estos recursos en menos de dos meses que restan del año y pone en precario la entrega de los productos y servicios a la población; esto denota una debilidad institucional”.