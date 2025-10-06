Ejecución presupuestaria cerró con 64% al tercer trimestre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La ejecución de los presupuestos anuales refleja similar comportamiento de períodos anteriores, evidenciando deficiencias de la administración pública en la ejecución del gasto.
Al pasado 30 de septiembre, cuando culminó el tercer trimestre de 2025, los egresos del Presupuesto General de la República 2025 sumaron 277,586 millones de lempiras, equivalentes al 63.76%, comprobó EL HERALDO en las cifras divulgadas por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El monto del Presupuesto General pasó de 430,907.8 a 435,340.3 millones de lempiras, con un crecimiento de L4,432.5 millones.
Para los últimos tres meses se disponen de 157,752.3 millones de lempiras, cifra que podría variar de seguirse dando ampliaciones presupuestarias. En los últimos años, la ejecución de los presupuestos no ha sobrepasado el 90%. El gasto en el sector público programado en estas herramientas se acelera por lo general en el cuarto trimestre, es decir entre octubre y diciembre, sostienen analistas.
Grupos de gasto
De los ocho grupos de gasto contemplados en cada presupuesto sin ser el de 2025 la excepción, los servicios personales concentran el 25.5% de la cuantía total, es decir L111,195.5 millones.
Desde retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de la seguridad social, tanto públicos como privados, contempla los servicios personales que crecieron en 4,432.5 millones de lempiras transcurridos 236 días de la vigencia del referido instrumento. También, incluye asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.
“El presupuesto se convierte en una de las principales herramientas de desarrollo y hay que cambiar la dinámica en la asignación de los recursos”, mencionó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.