Ejecución presupuestaria cerró con 64% al tercer trimestre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La ejecución de los presupuestos anuales refleja similar comportamiento de períodos anteriores, evidenciando deficiencias de la administración pública en la ejecución del gasto. Al pasado 30 de septiembre, cuando culminó el tercer trimestre de 2025, los egresos del Presupuesto General de la República 2025 sumaron 277,586 millones de lempiras, equivalentes al 63.76%, comprobó EL HERALDO en las cifras divulgadas por la Secretaría de Finanzas (Sefin). El monto del Presupuesto General pasó de 430,907.8 a 435,340.3 millones de lempiras, con un crecimiento de L4,432.5 millones.

Para los últimos tres meses se disponen de 157,752.3 millones de lempiras, cifra que podría variar de seguirse dando ampliaciones presupuestarias. En los últimos años, la ejecución de los presupuestos no ha sobrepasado el 90%. El gasto en el sector público programado en estas herramientas se acelera por lo general en el cuarto trimestre, es decir entre octubre y diciembre, sostienen analistas.

Grupos de gasto