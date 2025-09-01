Sefin proyecta que el gobierno cerrará 2025 con más deuda: $18,503.8 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda pública de la administración central de Honduras ha mantenido su línea ascendente en los años recientes.
Para 2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) proyecta cerrar con 18,503.8 millones de dólares, tanto en deuda externa como interna. Al primer semestre del presente año, el saldo ascendió a 17,163.5 millones de dólares. El Congreso Nacional tiene pendiente la aprobación de alrededor de 1,000 millones de dólares en nuevos préstamos externos porque no cuenta con el respaldo de los partidos de oposición.
En 2024, el saldo de la deuda pública fue de 17,374.1 millones de dólares, mayor que los $16,667.8 millones de 2023 y los $16,817.6 millones de 2022. Al cierre de 2021, la Sefin reportó que el saldo de la deuda pública del gobierno central fue de 15,679.2 millones de dólares.
De diciembre de 2021 a junio de 2025, el saldo de la deuda pública se incrementó en 1,484.3 millones de dólares al pasar de $15,679.2 a $18,503.8 millones. La relación de la deuda pública versus el Producto Interno Bruto (PIB) ha bajado de 53.8% a 43.5% en el período 2022-2025, de acuerdo con Sefin.
Servicio de deuda y nuevas contrataciones
El servicio de deuda interna y externa es el segundo destino del presupuesto de la administración central, únicamente superado por la masa salarial.
Entre 2022-2025, la Secretaría de Finanzas revela que el servicio de deuda ascendió a 7,773.5 millones de dólares. En capital se canceló 4,456.9 millones de dólares y en intereses $3,316.6 millones. En cuanto a nuevas contrataciones de deuda pública para financiar el presupuesto de la administración central, el gobierno ha contratado 2,428.3 millones de dólares en deuda externa y 52,344.6 millones de lempiras en deuda interna.
Desembolsos
La Sefin proyecta para 2025 desembolsos por concepto de financiamiento externo por 45,656.7 millones de lempiras distribuidos en programas y proyectos (L19,754.4 millones) y apoyo presupuestario (L25,902.3 millones).
Además se estima financiamiento mediante la emisión de títulos y valores por 27,599.6 millones de lempiras, recursos que servirán de apoyo a la Cuenta Única de Tesorería (CUT). También se contemplan 5,818.5 millones de lempiras procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI).