Honduras registra 6,436,361 personas que están bajo la línea de la pobreza

Tegucigalpa, Honduras.- Los indicadores de pobreza registran variaciones mixtas en Honduras durante los últimos cuatro años. Uno de los datos más relevantes es que en el país hay 6,436,361 personas cuyos ingresos no permiten adquirir la canasta básica. Así lo revelan informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central de Honduras (BCH) con cifras de junio de 2024. De ese número de personas, los informes de esas instituciones indican que 2,270,322 compatriotas se encuentran en la categoría de pobreza relativa, que incluye a aquellos cuyos ingresos son menor que la canasta básica y mayor que la canasta básica de alimentos.

A junio de 2024, el costo de la canasta básica per cápita a nivel nacional fue de 2,448.41 lempiras. Además, el número de hondureños bajo la línea de pobreza extrema fue de 4,166,039 personas, que son aquellos que tienen un ingreso menor al costo de la canasta básica de alimentos. En cuanto a hogares, el INE y el BCH sostienen que 1,587,699 familias están bajo la línea de la pobreza. La canasta básica de alimentos está conformada por 30 productos para satisfacer los requerimientos nutricionales necesarios. Por canasta básica se entiende que está conformada por los alimentos básicos, así como necesidades como vivienda, educación, salud, transporte, entre otros.

Año de referencia

En 2021, el número de pobres en el país ascendió a 6,720,927 personas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Honduras, 1,694,752 personas estaban en pobreza relativa y 5,026,174 en la pobreza extrema. En cuanto a hogares, el número bajo la línea de la pobreza fue de 1,566,698. Al compararse con 2024, el número de personas bajo la línea de la pobreza se redujo en 284,566.

Los informes oficiales indican que la pobreza relativa se incrementó en 575,570 personas, no obstante, la extrema se redujo en 860,135. Respecto al número de hogares se denota que aumentó de 1,566,698 a 1,587,699 hogares. Santiago Herrera, director de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostiene que casi dos millones de personas están en riesgo de seguridad alimentaria y en ese sentido hace tres años presentaron una Estrategia Nacional de Seguridad Agroalimentaria, pero nunca hubo respuesta del gobierno.

Controversia