TJE precisa que opiniones de Mario Morazán no representan posturas del órgano electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió un comunicado donde mencionó que las opiniones del magistrado Mario Morazán no son posiciones del órgano electoral. Morazán emitió una pronunciamiento donde rechazó amenazas, injurias e injerencias externas contra jueces y funcionarios electorales.

A su vez, reafirmó su compromiso con la independencia judicial y la imparcialidad en el proceso electoral, “la dignidad y la justicia no son negociables”, sostuvo. No obstante, el TJE detalló que estas posturas son a título personal y no están colegiadas.

Comunicado del TJE

El TJE aclara: la voz oficial es colegiada y la institucionalidad no se suplanta • El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en resguardo de su institucionalidad y en defensa de la transparencia, aclara a la ciudadanía que las posturas personales recientemente difundidas por el magistrado propietario, Mario Alexis Morazán Aguilera, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del Pleno de Magistrados del TJE. • Asimismo, se señala que dicho comunicado utilizó elementos gráficos y aspectos de la imagen institucional del TJE que no cuentan con la aprobación oficial para la emisión de posiciones institucionales. El uso indebido de símbolos, logotipos o formatos propios de la institución genera confusión en la opinión pública y vulnera la credibilidad de este órgano jurisdiccional electoral.