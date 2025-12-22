Así planificaron crimen de Lilian Padilla en SPS: un sticker la condenó

La Policía Nacional ha revelado más detalles sobre el asesinato de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, fémina que perdió la vida de manera violenta en una colonia de San Pedro Sula, Cortés, al norte del país.
La Policía Nacional maneja las hipótesis de problemas de extorsión o motivaciones pasionales. Las indagaciones indican que Lilian Elizabeth (de 37 años) presuntamente cayó en una trampa que le tendieron.
Lilian Padilla iba a traer un paquete que le enviaron de Estados Unidos cerca de la zona donde fue asesinada. El crimen de la profesional ocurrió a eso de las 11:40 a. m. en el bulevar Villas Mackay, entre la residencial Los Cedros y la residencial Villa Real, cuando se conducía en su camioneta marca Toyota Prado último modelo.
La investigación policial establece que Lilian Padilla no acostumbraba manejar el carro ni hacer las diligencias, siempre lo hacía su pareja sentimental.
¿Cuál fue la trampa? Las pesquisas de la Policía Nacional indican que a la camioneta le colocaron un sticker pequeño con el letrero Yeti en el vidrio trasero, de esta manera los sicarios pudieron identificar el carro y como señal de confirmación de que Lilian Padilla era quien conducía.
Los informes de la Policía detallan que Padilla no usaba sticker en el auto. Tras el hecho, la Policía informó que la pareja sentimental de la ingeniera, al llegar a la escena del crimen, inicialmente dijo que no conocía el carro porque le miró el sticker en el vidrio trasero de la cabina de la camioneta y manifestó que quería saber quién estaba adentro de la camioneta.
Los sicarios que le quitaron la vida a la ingeniera se conducían en un automóvil marca Honda Civic azul.
Según los parientes de Lilian Padilla Martínez, ella estaba a punto de inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara.
Los parientes mencionaron que este proyecto era el resultado de una sociedad en la que Padilla asumió la inversión y ejecución de la obra física, mientras que una amiga cercana aportó el terreno. El edificio estaba previsto para ser inaugurado en los próximos días.
La familia indicó que Padilla recibió una carta de extorsión de parte de grupos criminales, en la cual se le exigía el pago de una fuerte suma de dinero como "condición" para permitir la inauguración y operación del inmueble.