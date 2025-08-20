Vicecanciller afirma que un millón de personas dejaron de ser pobres con gobierno de Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior del gobierno de Xiomara Castro, aseguró que un millón de personas en Honduras dejaron de ser pobres con la actual administración. Torres compartió unos datos que, según él, provienen del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hasta el 2024.

"Un millón de personas dejaron de ser pobres, gracias al gobierno de Xiomara Castro", adujo el funcionario. Pese al escepticismo de la mayoría de personas que interactuaron en el tuit (mensaje en la red social X), Gerardo Torres afirmó que los datos son reales.

"Los hogares en condición de pobreza se redujeron en un 10%. Los hogares en pobreza extrema redujeron en un 13.6% y se aumentó el ingreso promedio en la zona rural y urbana", perjuró Torres. Añadió que "bajó la tasa de desocupación, aumentó la cantidad de gente ocupada, el país mantuvo un crecimiento económico estable en sus cuatro años y se contuvo la inflación". A su vez, acotó que "se ha mantenido el precio de la canasta básica". No obstante, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, respondió: "De los creadores de 8x5=35 y de la libra de pollos a 7 pesos, llegan 'los no hay pobres', pero los datos que el gobierno presume no cuentan la realidad que viven las familias hondureñas".