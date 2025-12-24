Tomás Zambrano a Marlon Ochoa: “Ojalá le paguen buenos abogados Mel Zelaya y Libre”

Zambrano mencionó que son mesurados en el Partido Nacional y aguardarán por el anuncio del CNE .

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional , Tomás Zambrano , dijo que esperan la declaratoria oficial de las elecciones generales y envió un mensaje a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ayer que se suspendió la sesión de pleno no establecieron el día y la hora, pero con lo que ya se llevó a cabo perfectamente se puede hacer la declaratoria hoy o mañana”, dijo en TSI.

El congresista recordó a Ochoa que lo aprobado en la sesión de pleno es válido y le recomendó buscarse buenos abogados desde ya.

“Recordando que el quorum se inició legalmente y en debida forma con Marlon, él abandonó de manera ilegal así que el que comete delitos es Marlon y ojalá le paguen buenos abogados (Manuel) Mel Zelaya y Libre porque todos esos audios falsos que ha presentado son constitutivos de delito, todas las acciones que ha hecho son constitutivas de delito y tendrá que buscar buenos abogados Marlon Ochoa”.

Finalmente, estableció que Nasry Asfura “está esperando la declaratoria, ya sabe que es presidente porque ha puesto primero a Honduras y no querido polarizar ni dividir. Está esperando la declaratoria y una vez va a dar su mensaje al pueblo hondureño”.