Tomás Zambrano a Marlon Ochoa: “Ojalá le paguen buenos abogados Mel Zelaya y Libre”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que esperan la declaratoria oficial de las elecciones generales y envió un mensaje a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Zambrano mencionó que son mesurados en el Partido Nacional y aguardarán por el anuncio del CNE.
“Ayer que se suspendió la sesión de pleno no establecieron el día y la hora, pero con lo que ya se llevó a cabo perfectamente se puede hacer la declaratoria hoy o mañana”, dijo en TSI.
El congresista recordó a Ochoa que lo aprobado en la sesión de pleno es válido y le recomendó buscarse buenos abogados desde ya.
“Recordando que el quorum se inició legalmente y en debida forma con Marlon, él abandonó de manera ilegal así que el que comete delitos es Marlon y ojalá le paguen buenos abogados (Manuel) Mel Zelaya y Libre porque todos esos audios falsos que ha presentado son constitutivos de delito, todas las acciones que ha hecho son constitutivas de delito y tendrá que buscar buenos abogados Marlon Ochoa”.
Finalmente, estableció que Nasry Asfura “está esperando la declaratoria, ya sabe que es presidente porque ha puesto primero a Honduras y no querido polarizar ni dividir. Está esperando la declaratoria y una vez va a dar su mensaje al pueblo hondureño”.
Tras la sesión del pleno, Ochoa remitió un escrito con copia a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, estableciendo que lo aprobado en la reunión del pleno del 23 de diciembre no es válido.
El representante de Libertad y Refundación (Libre) en el órgano electoral afirmó que, luego de las 8:33 p.m., no había quorum para aprobar que la declaratoria de elecciones se realice en las próximas horas, ya que él había abandonado la reunión.