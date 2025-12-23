Nasralla pide al CNE postergar la declaratoria de elecciones hasta el 10 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender hasta el 10 de enero de 2026 el plazo para realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, Nasralla pidió al órgano electoral que permita el conteo de las actas impugnadas y, además, amplíe el periodo para emitir los resultados finales, argumentando que “nada les cuesta” contar los votos cuestionados.
“Extiendan el periodo para dar la declaratoria hasta el 10 de enero. Si no lo puede decidir el CNE, algún diputado honesto debe pedirlo en el Congreso Nacional”, expresó el candidato liberal.
Asimismo, exhortó a las autoridades electorales a aplicar el artículo 14, literal d), de la Ley Electoral, y advirtió que no hacerlo constituye un delito electoral.
“Cuenten los votos, nada les cuesta. La persona que toma la decisión de no aplicar este artículo comete un delito electoral por el cual debe pagar con cárcel”, afirmó.
Cuenten los votos, nada les cuesta. La persona que toma la decisión de no aplicar el artículo 14 literal d) comete un delito Electoral por el cual debe pagar con cárcel. Extiendan el periodo para dar la declaratoria hasta el 10 de enero. Si no lo puede decidir el @CneHonduras ,... pic.twitter.com/H2Ntg1Gp4l— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025
Nasralla también fue enfático al señalar que “la Navidad no tiene la culpa. Ya perdieron intencionalmente 24 días después del 30 de noviembre”, manifestó.
En una segunda publicación, el político reiteró su llamado al CNE para que “no violenten la voluntad de la mayoría de personas”, advirtiendo que de lo contrario se profundizará la desconfianza ciudadana en los procesos electorales.
“En un próximo proceso nadie irá a votar. De hecho, solo acude el 50%, porque no creen después de los robos a los que he sido sometido en 2013 y 2017”, aseguró.
Las declaraciones de Nasralla surgen luego de que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, aprobaran en sesión de pleno, por mayoría de votos, realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales a nivel presidencial.
La decisión se tomó pese al voto en contra del consejero Marlon Ochoa, quien calificó la acción como “un golpe de Estado electoral”, argumentando que aún existen actas impugnadas que no han sido revisadas.
Cabe recordar que, hasta el momento, el candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, lidera los resultados electorales preliminares, con una diferencia de aproximadamente 28,000 votos sobre Salvador Nasralla.
Ante este estrecho margen, Nasralla ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de un conteo voto por voto y la verificación de actas que, según él, presentan irregularidades.
Aunque el CNE aprobó realizar la declaratoria oficial, hasta ahora no ha anunciado la fecha ni la hora en que se llevará a cabo dicho acto, cuyo plazo legal vence el 30 de diciembre del presente año.