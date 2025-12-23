“Es una vergüenza la actitud de Libre”: Zambrano reacciona tras denuncias de fraude de 'Mel' Zelaya

A través de sus redes sociales, Zambrano cuestionó la postura de Zelaya y defendió la institucionalidad del proceso electoral, asegurando que la actitud de Libre es contraria a la voluntad popular expresada en las urnas.

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respondió a las declaraciones del coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel 'Mel' Zelaya, quien denunció un supuesto “golpe de Estado electoral” desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que se anunciara que en las próximas horas se hará la declaratoria oficial de resultados.

“La altura de los hombres se mide en la derrota. Mientras 'Tito' fue a su casa a felicitar a Xiomara por su victoria electoral en 2021, usted, que fue vapuleado en las urnas por el pueblo hondureño como nunca se había visto contra un partido en el poder, sigue gritando fraude y se niega a felicitar al ahora ganador”, escribió el parlamentario nacionalista.

Zambrano también acusó a Libre de utilizar las instituciones del Estado para fines políticos y personales, señalando que se está recurriendo a prácticas ilegales para desconocer los resultados electorales.

“Utiliza la institucionalidad para sus egoístas objetivos y a tontos útiles que pronto van a tener que responder ante las autoridades para violar la ley y torcer el designio del pueblo. Es una vergüenza la actitud de Libre, pero es consistente con la conducta que han mostrado desde su fundación”, manifestó.

“Todo lo quieren lograr a la fuerza, con patadas, insultando, amenazando y destilando odio. Son el peor error que ha cometido el país y esperamos que sea el último”, agregó Zambrano.

El pronunciamiento del dirigente nacionalista se dio luego de que Manuel Zelaya denunciara que el CNE, “sin quorum y en abierta ilegalidad”, estaría dando pasos hacia un “golpe de Estado electoral”.