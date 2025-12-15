“Le pedimos un alto a la violencia a Mel Zelaya y Salvador Nasralla”: Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Tras los disturbios en el Centro Logístico Electoral, atribuidos a militantes de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal, donde atacaron con piedras las carpas del Partido Nacional, Tomás Zambrano hizo un llamado al cese a la violencia. A través de su cuenta de X, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dirigió un llamado al coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y al candidato liberal, Salvador Nasralla. “Le pedimos un alto a la violencia a Mel Zelaya y Salvador Nasralla. Los grupos acreditados por ellos en las labores del escrutinio especial de las juntas receptoras de votos no pueden estar atacando con piedras a los representantes del PN”.

Seguidamente, recriminó que "eso es lo que buscan con su alianza: meterle fuego al país y matar gente para que el familión Zelaya anule las elecciones y se queden a la fuerza gobernando sin el respaldo del pueblo". Zambrano reprochó que tanto Libre como los liberales son quienes han exigido el "voto por voto" y que es precisamente lo que se realizará en el escrutinio especial, el cual no se ha podido iniciar desde el fin de semana, como se tenía previsto. "Pongan a Honduras primero antes de sus intereses personales. No se equivocó el presidente Donald Trump cuando dijo que no se podía confiar en Nasralla. Honduras votó el 30 de noviembre por no más odio y no más división de las familias", dijo. Este lunes, en el Centro Logístico Electoral, llovieron piedras sobre las carpas de los representantes del Partido Nacional. Los disturbios se dieron en presencia de la Policía Militar y organismos de derechos humanos. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció que "miembros de Libre y del Partido Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales".

Pronunciamiento ante la convocatoria de Mel

Zambrano también se pronunció tras la convocatoria de Manuel Zelaya Rosales, quien citó a los militantes a manifestarse a partir de las 5:00 de la tarde de este lunes “para respaldar a nuestra candidata Rixi Moncada, al compañero Jorge Aldana y exigir al CNE que apruebe de inmediato la impugnación de las 19,167 actas presidenciales del TREP”. El diputado hizo un llamado a la comunidad internacional, países amigos y observadores del proceso electoral, alertando sobre un “autogolpe en Honduras”. “Mel Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono estos cuatro años de gobierno de Libre, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de conteo de voto por voto en el escrutinio especial, para que no haya declaratoria”, posteó Zambrano.