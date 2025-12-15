Motociclista es agredido por presuntos militantes de Libre, durante disturbios cerca del CLE

Tegucigalpa, Honduras.- Presuntos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) golpearon a patadas a un ciudadano que se desplazaba en motocicleta, según se observa en un video difundido en redes sociales.

El hecho ocurrió en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de Miraflores, bajo el puente a desnivel ubicado por el desvío a plaza Cuba, donde un grupo numeroso de personas tomó la vía y generó tráfico vehicular.

En las imágenes se escuchan gritos y se ve a varios participantes portar banderas, mientras otros cubren sus rostros con pañuelos, gorras o pasamontañas. En los primeros segundos, se registran forcejeos entre los manifestantes y el motociclista que buscaba seguir su paso, cuando varias personas lo rodean y lo empujan hasta que cae al suelo mientras otros intervienen.

El material evidencia tensión y confrontación física; sin embargo, no permite identificar con claridad a los participantes ni establecer el motivo del altercado. Tampoco se aprecia la intervención de autoridades durante las secuencias mostradas.