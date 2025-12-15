  1. Inicio
Motociclista es agredido por presuntos militantes de Libre, durante disturbios cerca del CLE

Un grupo de personas tomó la vía bajo un paso a desnivel y agredió a un motociclista, en medio de disturbios que volvieron a paralizar el escrutinio especial

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:52

Tegucigalpa, Honduras.- Presuntos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) golpearon a patadas a un ciudadano que se desplazaba en motocicleta, según se observa en un video difundido en redes sociales.

El hecho ocurrió en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de Miraflores, bajo el puente a desnivel ubicado por el desvío a plaza Cuba, donde un grupo numeroso de personas tomó la vía y generó tráfico vehicular.

En las imágenes se escuchan gritos y se ve a varios participantes portar banderas, mientras otros cubren sus rostros con pañuelos, gorras o pasamontañas. En los primeros segundos, se registran forcejeos entre los manifestantes y el motociclista que buscaba seguir su paso, cuando varias personas lo rodean y lo empujan hasta que cae al suelo mientras otros intervienen.

El material evidencia tensión y confrontación física; sin embargo, no permite identificar con claridad a los participantes ni establecer el motivo del altercado. Tampoco se aprecia la intervención de autoridades durante las secuencias mostradas.

Disturbios siguen atrasando el escrutinio especial: momento en que atacan a representantes del PN

Estos hechos se enmarcan en una jornada en la que el procedimiento del escrutinio especial volvió a detenerse.

Este lunes, en horas de la mañana, un grupo de personas que, según testigos, pertenece a Libre y al Partido Liberal llegó al Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Centro de Formación Profesional (Infop), donde gritó y atacó la carpa del Partido Nacional.

Ante los incidentes, la consejera del CNE, Cossette López, denunció en su cuenta de X la situación y la calificó de crítica por los disturbios generados por simpatizantes de partidos políticos. En ese contexto, pidió la intervención de las fuerzas del orden para frenar hechos que, a su criterio, constituyen actos de sedición.

“Deben separar físicamente a los agresores que se encuentran irrespetando verbalmente y golpeando a otros”, manifestó López, y advirtió que quienes no cumplan con su labor podrán ser sustituidos conforme a la ley.

“Queda al descubierto acuerdo de boicotear la labor del CNE”: Tomás Zambrano sobre el PL y Libre

