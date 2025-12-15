Motociclista es agredido por presuntos militantes de Libre, durante disturbios cerca del CLE

Tegucigalpa, Honduras.- Presuntos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) golpearon a patadas a un ciudadano que se desplazaba en motocicleta, según se observa en un video difundido en redes sociales.
El hecho ocurrió en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de Miraflores, bajo el puente a desnivel ubicado por el desvío a plaza Cuba, donde un grupo numeroso de personas tomó la vía y generó tráfico vehicular.
En las imágenes se escuchan gritos y se ve a varios participantes portar banderas, mientras otros cubren sus rostros con pañuelos, gorras o pasamontañas. En los primeros segundos, se registran forcejeos entre los manifestantes y el motociclista que buscaba seguir su paso, cuando varias personas lo rodean y lo empujan hasta que cae al suelo mientras otros intervienen.
El material evidencia tensión y confrontación física; sin embargo, no permite identificar con claridad a los participantes ni establecer el motivo del altercado. Tampoco se aprecia la intervención de autoridades durante las secuencias mostradas.
Estos hechos se enmarcan en una jornada en la que el procedimiento del escrutinio especial volvió a detenerse.
Este lunes, en horas de la mañana, un grupo de personas que, según testigos, pertenece a Libre y al Partido Liberal llegó al Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Centro de Formación Profesional (Infop), donde gritó y atacó la carpa del Partido Nacional.
Ante los incidentes, la consejera del CNE, Cossette López, denunció en su cuenta de X la situación y la calificó de crítica por los disturbios generados por simpatizantes de partidos políticos. En ese contexto, pidió la intervención de las fuerzas del orden para frenar hechos que, a su criterio, constituyen actos de sedición.
“Deben separar físicamente a los agresores que se encuentran irrespetando verbalmente y golpeando a otros”, manifestó López, y advirtió que quienes no cumplan con su labor podrán ser sustituidos conforme a la ley.