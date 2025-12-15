Tensión en el CNE: Cossette López califica de "crítica" la situación por disturbios

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, calificó como crítica la situación en la institución tras registrarse disturbios atribuidos, según testigos, a personas vinculadas al partido Libertad y Refundación (Libre), quienes habrían gritado y atacado la carpa del Partido Nacional, lo que impidió avanzar con la instalación de las juntas y el escrutinio especial.

López aclaró que los integrantes de las juntas no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos políticos, por lo que el pleno no puede intervenir en sus actuaciones. "Nosotros tenemos prohibido intervenir en sus actuaciones como juntas, y ellos tampoco pueden intervenir en las decisiones del pleno, ni presionarnos o exigir nuestra salida", expresó en una publicación en la red social X.

La consejera subrayó que el deber de los miembros de juntas es actuar conforme a la ley y no a directrices partidarias. Señaló que, en lugar de cumplir su función y avanzar con el escrutinio, algunos llevaron consignas y violencia a la institución.