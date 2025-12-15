Tensión en el CNE: Cossette López califica de "crítica" la situación por disturbios

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, calificó como crítica la situación en la institución tras registrarse disturbios atribuidos, según testigos, a personas vinculadas al partido Libertad y Refundación (Libre), quienes habrían gritado y atacado la carpa del Partido Nacional, lo que impidió avanzar con la instalación de las juntas y el escrutinio especial.
López aclaró que los integrantes de las juntas no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos políticos, por lo que el pleno no puede intervenir en sus actuaciones. "Nosotros tenemos prohibido intervenir en sus actuaciones como juntas, y ellos tampoco pueden intervenir en las decisiones del pleno, ni presionarnos o exigir nuestra salida", expresó en una publicación en la red social X.
La consejera subrayó que el deber de los miembros de juntas es actuar conforme a la ley y no a directrices partidarias. Señaló que, en lugar de cumplir su función y avanzar con el escrutinio, algunos llevaron consignas y violencia a la institución.
En ese contexto, López pidió la intervención de las fuerzas del orden para frenar los hechos que, a su criterio, constituyen actos de sedición. "Deben separar físicamente a los agresores que se encuentran irrespetando verbalmente y golpeando a otros", manifestó, al tiempo que advirtió que quienes no cumplan con su labor podrán ser sustituidos conforme a la ley.
El escrutinio especial estaba previsto para iniciar el domingo 14 de diciembre, una etapa decisiva del proceso electoral; sin embargo, no comenzó por diversos inconvenientes. López y la consejera Ana Paola Hall denunciaron que el consejero Marlon Ochoa estaría retrasando el desarrollo del proceso.
Los resultados presidenciales se mantienen ajustados. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, aventaja por poco más de 42,000 votos al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
En esta fase del escrutinio especial se encuentran en juego cerca de 500,000 votos, lo que la convierte en una etapa clave para definir al próximo presidente electo.