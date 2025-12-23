CNE aprueba la declaratoria presidencial sin el total del conteo de actas

Luego que la secretaria del CNE , Telma Cristina Martínez , remitiera un oficio a los consejeros, los altos mandos del órgano electoral sostuvieron una reunión de pleno de forma virtual.

Tegucigalpa, Honduras.- Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este 23 de diciembre realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras , a nivel presidencial.

Desde el génesis, Marlon Ochoa dejó en claro que votaría en contra de incluir este tema en agenda y firmar la declaratoria oficial.

En tanto, la presidenta Ana Paola Hall declaró: “No es nuestro trabajo que nos gusten los resultados, no es esta reunión para tratar la declaratoria, era para revisar el tema de impugnaciones. Mi voto en este momento está basado en varias consideraciones y se las remitiré, favorable en el nivel electivo presidencial nada más. Haciendo énfasis que muchas de esas impugnaciones ya fueron tratadas”.

Y denunció que Ochoa “coacciona y amenaza a dos mujeres, se aprueba por mayoría de votos el informe”.

Durante su participación, Marlon Ochoa afirmó que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

“Se presentará denuncia criminal derivados de irregularidades sistemáticas con el TREP, divulgación de resultados, escrutinio especial y pretensión de declarar resultados sin haber concluido todo el proceso. Cadena de custodio de evidencia digital, con carácter urgente”, acotó el representante de Libertad y Refundación (Libre.