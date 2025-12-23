CNE aprueba la declaratoria presidencial sin el total del conteo de actas

Tegucigalpa, Honduras.- Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este 23 de diciembre realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras, a nivel presidencial.
Luego que la secretaria del CNE, Telma Cristina Martínez, remitiera un oficio a los consejeros, los altos mandos del órgano electoral sostuvieron una reunión de pleno de forma virtual.
Desde el génesis, Marlon Ochoa dejó en claro que votaría en contra de incluir este tema en agenda y firmar la declaratoria oficial.
En tanto, la presidenta Ana Paola Hall declaró: “No es nuestro trabajo que nos gusten los resultados, no es esta reunión para tratar la declaratoria, era para revisar el tema de impugnaciones. Mi voto en este momento está basado en varias consideraciones y se las remitiré, favorable en el nivel electivo presidencial nada más. Haciendo énfasis que muchas de esas impugnaciones ya fueron tratadas”.
Y denunció que Ochoa “coacciona y amenaza a dos mujeres, se aprueba por mayoría de votos el informe”.
Durante su participación, Marlon Ochoa afirmó que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
“Se presentará denuncia criminal derivados de irregularidades sistemáticas con el TREP, divulgación de resultados, escrutinio especial y pretensión de declarar resultados sin haber concluido todo el proceso. Cadena de custodio de evidencia digital, con carácter urgente”, acotó el representante de Libertad y Refundación (Libre.
“No puedo acompañar esto y me retiro”, sentenció el consejero previo a trasladarse al MP para presentar la denuncia.
Hasta las 9:00 p.m. de este 23 de diciembre, Nasry Asfura del Partido Nacional registraba 1,475,913 votos, mientras Salvador Nasralla del Partido Liberal un total de 1,447,750 votos.
La página del CNE reporta 395 con inconsistencias a falta de revisión, sin embargo, aprobaron por mayoría hacer la declaratoria presidencial.
Se está a la espera del acto de declaratoria donde el CNE prevé nombrar a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras.