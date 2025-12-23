Ochoa presentará una denuncia por "intenciones de fraude" en declaratoria presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció este martes -23 de diciembre- la presentación de una denuncia “criminal” ante el Ministerio Público (MP) por intenciones de hacer declaratoria presidencial sin haber finalizado el conteo de la totalidad de las actas, sumado a las irregularidades cometidas durante el proceso electoral. Según explicó Ochoa, en la denuncia se pide que se investiguen hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos, derivados de fallas sistemáticas en la implementación, operación y control de diversos sistemas tecnológicos utilizados durante los comicios. Entre los sistemas señalados se encuentran el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema de escrutinio general, la divulgación de resultados, el sistema de identificación biométrica de electores y el escrutinio especial.

El consejero también denunció la supuesta pretensión de declarar resultados electorales sin que previamente se hayan resuelto impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes, lo cual —según afirmó— "contraviene el marco legal electoral vigente". Lo expuesto es luego de que la secretaria del CNE, Telma Cristina Martínez, recomendara al pleno del órgano electoral, realizar la declaratoria oficial de elecciones a nivel presidencial, "con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas". "Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al TJE a interponer los recursos pertinentes, todo esto con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral al que el 30 de noviembre", menciona el documento presentado.