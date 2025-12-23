Secretaria del CNE insta al pleno a declarar hoy al nuevo presidente de Honduras

Mediante un escrito, Martínez apeló a cumplir con las fechas establecidas en el cronograma electoral, que marca el 30 de diciembre como la fecha límite para conocer los resultados en todos los niveles de elección.

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Telma Cristina Martínez , recomendó al pleno del órgano electoral, realizar la declaratoria oficial de elecciones a nivel presidencial, la noche de este martes 23 de diciembre.

En unos de los párrafos se detalla textualmente: “Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere emitir la declaratoria de Elecciones Generales 2025, en el nivel Presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas”.

Y abonan: “Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al TJE a interponer los recursos pertinentes, todo esto con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral al que el 30 de noviembre del presente año, la población acudió masivamente a votar”.

Según la secretaria del CNE, hay diversos aspectos que propician la declaratoria y los plasmó en el documento, estos son:

1. Negativas de algunos miembros de JEVR a integrar las mesas de trabajo a pesar de haber sido propuestos por su respectivo partido político.

2. Lentitud con la que trabajan algunos miembros de JERV.

3. La inseguridad que impera en el CLE, llegando al extremo de haber realizado altercados o peleas entre miembros de distintos partidos, llegando a agredirse físicamente, sin que la policía o Fuerzas Armadas de Honduras puedan intervenir para impedir los mismos.