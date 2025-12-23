Secretaria del CNE insta al pleno a declarar hoy al nuevo presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Telma Cristina Martínez, recomendó al pleno del órgano electoral, realizar la declaratoria oficial de elecciones a nivel presidencial, la noche de este martes 23 de diciembre.
Mediante un escrito, Martínez apeló a cumplir con las fechas establecidas en el cronograma electoral, que marca el 30 de diciembre como la fecha límite para conocer los resultados en todos los niveles de elección.
En unos de los párrafos se detalla textualmente: “Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere emitir la declaratoria de Elecciones Generales 2025, en el nivel Presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas”.
Y abonan: “Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al TJE a interponer los recursos pertinentes, todo esto con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral al que el 30 de noviembre del presente año, la población acudió masivamente a votar”.
Según la secretaria del CNE, hay diversos aspectos que propician la declaratoria y los plasmó en el documento, estos son:
1. Negativas de algunos miembros de JEVR a integrar las mesas de trabajo a pesar de haber sido propuestos por su respectivo partido político.
2. Lentitud con la que trabajan algunos miembros de JERV.
3. La inseguridad que impera en el CLE, llegando al extremo de haber realizado altercados o peleas entre miembros de distintos partidos, llegando a agredirse físicamente, sin que la policía o Fuerzas Armadas de Honduras puedan intervenir para impedir los mismos.
4. Algunos fedatarios de actas se han dado la tarea de tener injerencia en las decisiones de los miembros de las JEVR, cuando su función es meramente dar fe de lo que acontece, situación que se considera un acto de coacción o amenaza electoral.
5. La actitud perjudicial de dejar las actas en cero sin hacer las valoraciones correspondientes y aun restándole potestad al Pleno de Consejeros, sobre este extremo considero que resulta importante mencionar que esta decisión de dejar las actas de cierre de las JRV en cero, sin hacer una valoración lógica para tomar la decisión, lo que ha ocasionado es que, a esta fecha las partes que se consideran perjudicadas con tales actuaciones han impugnado 103 escrutinios realizados por miembros de JEVR, situación esta que se convierte en un círculo vicioso.
Se está a la espera que los tres consejeros del órgano electoral: Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, se pronuncien.