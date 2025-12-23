Luis Redondo dice que está listo para "proceder conforme a la Constitución" con el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial de las elecciones generales ha continuado este martes después de dos largas interrupciones, desde el lunes, con unos resultados que siguen favoreciendo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura. En medio de la incertidumbre que vive el país, el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, insiste en que hubo un "golpe electoral". El escrutinio especial, que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso, ha revisado hasta ahora 2,309 de las 2,792 actas con inconsistencias, según registros el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El informe preliminar del CNE con el 99,92 % de las actas escrutadas indica que Asfura encabeza la votación con el 40,29 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,51 %, y en tercer lugar se mantiene Moncada, con el 19,19 %. El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones, sino, pasa para el Congreso, donde Redondo dijo que ese poder del Estado está listo "para proceder conforme a la Constitución de la República a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria". "Nosotros sí vamos a revisar las 19,167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos", enfatizó. Redondo, a quien Estados Unidos le ha cancelado la visa para ingresar a ese país, también acusó de nuevo al presidente Trump de "injerencia", por su apoyo expresado antes de los comicios al candidato presidencial del Partido Nacional, y por venir advirtiendo que se debe respetar la voluntad de los hondureños en las urnas.