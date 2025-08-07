Gerardo Torres comparte su CV en redes y recibe críticas: "No tiene formación en diplomacia"

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior del gobierno de Xiomara Castro, recibió fuertes críticas en la red social X luego que se enfrascara en un debate con el abogado Rafael Jerez y el diplomático terminara compartiendo su currículum. Torres y Jerez llegaron al punto de compartir su hoja de vida profesional y en el caso del vicecanciller, internautas cuestionaron que no tiene ningún tipo de formación diplomática.

Gerardo Torres le dijo a Rafael Jerez que se disfrazaba de analista, por lo que este le respondió que "con gusto comparamos públicamente hojas de vida cuando querrás, para que se vea por qué cada quien ha llegado donde ha llegado". Seguidamente, Torres mostró su hoja de vida y ahí empezaron los cuestionamientos hacia su puesto. "Se llama economista sin serlo. No tiene formación en diplomacia ni relaciones internacionales. ¿Qué criterio se usó para nombrar al vicecanciller de Honduras? ¿Ya ven cómo el discurso pesa más que el CV?", le dijo una joven de nombre Andrea Sandoval.

"Este post es impropio para un funcionario de alto rango, ya que: rompe el principio de neutralidad institucional. Se expresa con desdén clasista y violencia simbólica. Expone un desprecio por el debate democrático, reduciendo todo a lealtades personales y ataques ad hominem. Qué desafortunado ver a un vicecanciller perder la compostura y degradar el debate público con ataques personales, como si el cargo le concediera licencia para el desprecio", fue otro de los comentarios. Por su parte, otro usuario de X le dijo: "Qué mal hecho este CV. Sin fechas, ni nada. Se nota que se lo hicieron ahorita por los colores. Estos no tienen una identidad sin Libre".