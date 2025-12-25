  1. Inicio
Olancho vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY por la triangular

El Olancho FC y el Platense ya no se juegan ninguna posibilidad de estar en la final del torneo Apertura.. Marathón ganó el grupo

Olancho y Platense igualaron en el primer choque por la triangular.

Juticalpa, Honduras.- El Olancho FC y el Platense se enfrentan en un inédito partido en la Liga Nacional. Potros y Tiburones chocan este día por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

El fútbol catracho no se detiene y en Navidad también se disputará uno de los partidos correspondientes a las últimas jornadas de esta fase en el torneo; un día muy inusual en el balompié local.

Olancho FC y Platense, ambos equipos sin nada por jugarse, miden sus fuerzas para cerrar con dignidad en las triangulares. Ambos se quedaron sin opciones de avanzar a la gran final, boleto que se terminó quedando Marathón en la pasada fecha.

