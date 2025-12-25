España reconoce a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de España expresó este jueves su reconocimiento al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras su proclamación oficial como presidente electo de Honduras, luego de la conclusión del recuento realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La acción comenzó por el presidente español, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X: “Felicidades al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura". Sánchez en el mismo mensaje agregó que “España seguirá fortaleciendo la cooperación entre nuestros países para impulsar el desarrollo y las oportunidades”.

La Cancillería de España emitió un comunicado en el que expresó: "Terminado el recuento de las elecciones presidenciales por parte del CNE, que refleja como ganador a Nasry Asfura, España felicita al nuevo presidente de Honduras y le expresa su total disposición a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras". Al igual, expresaron su confianza en el proceso electoral. "Confiamos en que los procesos de impugnación iniciados durante el recuento se resolverán con la máxima transparencia", reza el documento.

Asfura fue proclamado presidente electo el miércoles 24 de diciembre, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un margen mínimo de diferencia frente a su principal rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y por denuncias de posibles irregularidades en el proceso electoral. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura obtuvo el 40.27% de los votos, mientras que Nasralla alcanzó el 39.53%. El triunfo de "Tito" Asfura marca el regreso de la derecha al poder en Honduras, luego de cuatro años de un gobierno encabezado por Xiomara Castro, identificada con el pensamiento de izquierda. Este cambio político refleja una tendencia regional hacia el fortalecimiento de gobiernos conservadores, similar a los virajes registrados recientemente en países como Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Sin embargo, el candidato liberal, rechazó los resultados oficiales, afirmando que “el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quién va a gobernar en un pacto de impunidad”. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, felicitó a Asfura en X. “Honduras cierra un ciclo y abre una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad. Que Dios les conceda sabiduría y firmeza para servir al pueblo y guiar a nuestra nación”, expresó.