Presidente de Paraguay felicita a Nasry Asfura y ofrece trabajar por un hemisferio más seguro

Asunción, Paraguay.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con el mandatario electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y le transmitió su deseo de trabajar juntos "en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero", al tiempo que saludó "con alegría" el fin del largo recuento de votos en el país centroamericano. "Hemos conversado con el presidente electo y estamos listos para trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero para todos nuestros ciudadanos", dijo Peña en un mensaje que difundió en su cuenta en la red social X. Asimismo, el gobernante paraguayo envió sus felicitaciones al pueblo de Honduras "por su ejemplar participación en el proceso democrático".

El miércoles, el Gobierno de Paraguay se sumó a los Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana y, en un comunicado conjunto, felicitaron a Asfura por su triunfo en los comicios, a la vez que desearon que la transición en Honduras "se desarrolle de manera pacífica y ordenada". "Los países abajo firmantes felicitamos al señor Nasry 'Tito' Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre", señalaron estos gobiernos en un pronunciamiento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.