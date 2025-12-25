Pekín ofrece colaborar con Nasry Asfura bajo el plan de "una sola China"

Pekín.- El Gobierno chino aseguró este jueves que "respeta la decisión del pueblo hondureño", después de que el conservador Nasry 'Tito' Asfura, que planteó en campaña la posibilidad de romper los lazos entre Tegucigalpa y Pekín para restablecerlos con Taipéi, fuese proclamado vencedor de las elecciones presidenciales del país centroamericano.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que el país "está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo" de las relaciones bilaterales.

Lin aseveró que estos lazos estarán "basados en el 'principio de una sola China'", defendido por Pekín.