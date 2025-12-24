Ocho países de la región resaltan labor electoral y felicitan a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.-Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y expresaron su disposición de trabajar con el nuevo gobierno en temas estratégicos para la región.

En un pronunciamiento conjunto, los países firmantes señalaron que esperan fortalecer la cooperación con la administración de Asfura, que será inaugurada el 27 de enero, particularmente en áreas como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia.

El comunicado también destacó la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía hondureña durante la jornada electoral y la paciencia mostrada durante el proceso de escrutinio final, lo que --según indicaron- evidenció un compromiso con la paz social y la institucionalidad democrática.

Asimismo, los gobiernos reconocieron el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como el acompañamiento de la Unión Europea, presentes de manera permanente durante la etapa posterior a la votación.

Su labor, junto a la de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso y a brindar certeza sobre la legitimidad de los resultados.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pronunciamiento también tomó nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un contexto de presiones políticas durante el último mes, resaltando la responsabilidad del personal desplegado en todo el territorio nacional y el liderazgo de las consejerías en el cumplimiento de su mandato constitucional.

Los países firmantes reafirmaron su solidaridad con el pueblo hondureño y expresaron su deseo de que la transición gubernamental se desarrolle de manera pacífica y ordenada, como un aporte al fortalecimiento de la convivencia nacional.