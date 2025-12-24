Presidentes y jefes de Estado reaccionan al triunfo de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos minutos de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera a conocer que Nasry Asfura es el presidente electo para el período 2026-2030, presidentes de distintos países y otros jefes de Estado se han pronunciado por el triunfo del candidato del Partido Nacional. Uno de los que reaccionó con prontitud fue el presidente argentino Javier Milei. "La victoria de 'Tito' Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia", escribió en su cuenta de X. Asimismo, cerró su mensaje asegurando que "Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región".

El secretario de Estados Unidos (EE UU), Marco Rubio, fue otra de las figuras importantes del mundo que felicitaron a Asfura por su victoria en las elecciones.

"El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", posteó el funcionario estadounidense.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

La congresista republicana María Elvira Salazar, también se pronunció al respecto: "El pueblo hondureño se expresó en las urnas y su voluntad ha sido confirmada por las autoridades electorales". "Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad de fortalecer la democracia, promover la estabilidad y trabajar por un fututo de prosperidad y seguridad para todos los hondureños", afirmó.

En un comunicado en conjunto, los países de: Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, también reaccionaron a la declaratoria realizada por el CNE. "Los países abajo firmantes, felicitamos al señor Nasry "Tito" Asfura, presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios celebrados el 30 de noviembre", plasma el comunicado.

Comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre las elecciones en Honduras. pic.twitter.com/OUOkLaaKS9 — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) December 24, 2025