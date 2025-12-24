Presidentes y jefes de Estado reaccionan al triunfo de Nasry Asfura

El presidente de Argentina, Javier Milei; el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y más de siete países latinoamericanos, felicitaron a Nasry Asfura por su triunfo

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 15:12

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos minutos de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera a conocer que Nasry Asfura es el presidente electo para el período 2026-2030, presidentes de distintos países y otros jefes de Estado se han pronunciado por el triunfo del candidato del Partido Nacional.

Uno de los que reaccionó con prontitud fue el presidente argentino Javier Milei. "La victoria de 'Tito' Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia", escribió en su cuenta de X.

Asimismo, cerró su mensaje asegurando que "Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región".

CNE declara a Nasry Asfura presidente electo de Honduras

El secretario de Estados Unidos (EE UU), Marco Rubio, fue otra de las figuras importantes del mundo que felicitaron a Asfura por su victoria en las elecciones.

"El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", posteó el funcionario estadounidense.

La congresista republicana María Elvira Salazar, también se pronunció al respecto: "El pueblo hondureño se expresó en las urnas y su voluntad ha sido confirmada por las autoridades electorales".

"Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad de fortalecer la democracia, promover la estabilidad y trabajar por un fututo de prosperidad y seguridad para todos los hondureños", afirmó.

OEA lamenta que no se completara el recuento total de votos presidenciales

En un comunicado en conjunto, los países de: Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, también reaccionaron a la declaratoria realizada por el CNE.

"Los países abajo firmantes, felicitamos al señor Nasry "Tito" Asfura, presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios celebrados el 30 de noviembre", plasma el comunicado.

Sostuvieron que, están ansiosos por "trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región".

El CNE emitió la declaratoria oficial de los resultados electorales la tarde de este miércoles 24 de diciembre, tras más de 20 días de que se celebró el proceso.

En el acto, las consejeras Ana Paola Hall, Cossette López y Carlos Cardona -consejero suplente- declararon como ganador a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, con más de 1.4 millones de votos a su favor.

