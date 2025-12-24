El Cohep reconoce declaratoria oficial y llama a avanzar con estabilidad y visión de país

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reconoció la declaratoria oficial de los resultados finales de la elección presidencial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y exhortó a la población a avanzar con responsabilidad, serenidad y una visión de futuro para el país. En un comunicado, el Cohep felicitó al pueblo hondureño por culminar el proceso electoral iniciado el pasado 30 de noviembre, el cual concluyó con una declaratoria de resultados firmes y legítimos, como expresión de la voluntad soberana manifestada en las urnas.

"Es momento de abrir un nuevo tiempo de esperanza, ilusión y trabajo colectivo por Honduras", señaló el sector privado organizado. Asimismo, expresó su felicitación al presidente electo, Nasry Asfura, y al Partido Nacional, por haber recibido el mandato ciudadano para conducir los destinos de la nación durante los próximos cuatro años. El Cohep también reconoció y agradeció el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral y destacó el liderazgo de Ana Paola Hall, presidenta del CNE, así como el de la consejera Cossette López, quienes dirigieron el proceso con apego a la legalidad vigente, responsabilidad institucional y compromiso con la democracia hondureña.