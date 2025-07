Iglesias anuncian marcha sin políticos, vicecanciller Gerardo Torres desafía y dice que asistirá

El anuncio fue realizado por el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, y por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en nombre de la Iglesia Católica.

“Con ellos (los políticos) con mucho gusto podemos encontrarnos en otro momento”, dijo el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher.

No obstante, Gerardo Torres adujo que asistirá a la movilización.

"Yo estoy seguro que está movilización de las iglesias no es porque el Partido Nacional y el Partido Liberal han fracasado en sus últimas convocatorias. Porque ya no mueven a nadie a las calles. Porque nadie les cree. Y estoy tan seguro que es una intención sincera por la democracia y la paz en Honduras que me siento convocado", inició diciendo.